Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu bombası twitter'da patladı!

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile her hafta ekrana geliyor. Birbirinden farklı ve renki yarışmacıların konuk olduğu son bölüme ise Aile Hukuku Uzmanı olan Buket Ebru Söylemez'in açıklamaları damga vurdu.