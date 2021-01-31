Milyoner'de hüsrana uğratan soru! 60 yaşına kadar insan kaç yalan söyler?
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir soru damga vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.
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Birbirinden ilginç yarışmacıların 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan doruk seviyeye ulaştı.
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Yarışmacı İknur Günaydın, 30.000 TL değerindeki sorusu seyircinin kafasını allak bulak etti.
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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya dayanan soru izleyicileri ekran başına kilitledi.
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