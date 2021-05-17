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Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

16 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Kefaret ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.

Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Survivor 2021'de 19. hafta heyecanı sürerken yarışmacılar aile oyununun ilk etabı için canlı yayında parkura çıktı. İki aşamalı oynanacak aile ödülü öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptığı Survivor'un son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

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Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verdi. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsıldı. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalıştığı Kefaret'in son bölümü reytinglerde hüsrana uğradı.

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Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'in yeni bölümü reyting yarışında başarı sağlayamadı.

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Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeniden ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde dibe çakıldı. 

İşte pazar günü reyting sonuçları...

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