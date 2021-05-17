Milyoner Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareket 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Survivor 2021'de 19. hafta heyecanı sürerken yarışmacılar aile oyununun ilk etabı için canlı yayında parkura çıktı. İki aşamalı oynanacak aile ödülü öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptığı Survivor'un son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.