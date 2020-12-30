Milyoner iddiayı kaybetti! Antalya'da öyle bir şey yaptı ki herkes fotoğrafını çekti
ANTALYA'da yaşayan milyoner Murat Tokmak girdiği iddiayı kaybedince aracına öyle bir şey yaptı ki yolda gören herkes telefonla fotoğrafını çekti.
Antalya'da 2017 yılında şans oyunundan 15 milyon 250 bin ikramiye kazanan otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi.
3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekilmişti. Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı.
Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu
Bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.