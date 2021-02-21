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Milyoner final mi yaptı? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi iddiası ortalığı karıştırdı

ATV'de dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanmaması final yaptığı sorununu akıllara getirirken Kurtlar Vadisi iddiası ortalığı karıştırdı.

10 sezondur ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması normal şartlarda her Cumartesi televizyon ekranlarında yer alıyordu. Sevilen programın dün akşam yayınlanmaması takipçilerini meraklandırdı. 

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Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.

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2019 yılından beri Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan programının yayınlanmamasının ardından final yaptığı iddiaları ortaya atıldı. 

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Haftalardır total reytinglerde ilk 10'a giremeyen AB grubunda ise sekizinci olan program için final iddiaları konuşulurken gerçek ortaya çıktı. 

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