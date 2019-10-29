Milyoner Arda Ayten ilk kez konuştu kendisine inanmayanlara bomba yanıt
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümünde son soruya doğru yanıtı vererek 1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten, gelen eleştiriler hakkında ilk kez açıklama yaptı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de son soruya doğru yanıt vermesiyle günlerce konuşulan Arda Ayten, idol olarak gördüğü iki kişinin İlber Ortaylı ve Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar olduğunu belirtti.
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Takvim'e konuşan Arda Ayten, kendisini eleştirenler ve inanmayanlara ise, "Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Türk gençliği kendine inanırsa her şeyi yapar." şeklinde yanıt verdi.
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Peki Arda Ayten kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster'in birincisi Arda Ayten, 20 yaşında ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi görüyor.
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Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesiyle yürekleri dağlamıştı.
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