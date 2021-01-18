Milyonda bir görülüyordu! Mersin'de 1 günlük Miray bebek iç organları dışarıda doğdu

Mersin’de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yaşayan ve 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevinirken, anne Sultan İltaş’ın hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi.