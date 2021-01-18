Milyonda bir görülüyordu! Mersin'de 1 günlük Miray bebek iç organları dışarıda doğdu
MERSİN'de Miray bebeğin, 5,5 aylıkken karaciğer ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi. Minik Miray, gerçekleştirilen ameliyatla hayata yeniden tutundu. Operasyonu gerçekleştiren doktor bu olayın milyonda bir görüldüğünü ifade etti.
Mersin’de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yaşayan ve 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevinirken, anne Sultan İltaş’ın hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi.
Organları yerleştirildi: Anne İltaş, o süreçten itibaren takibe alındı ve planlanan zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı.
Miray ismi verilen bebek, doğduktan bir gün sonra hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından ameliyat edilerek, dışarıda olan iç organları yerine yerleştirildi.
Bir haftalık hastane sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve bugün 1 aylık olan Miray bebek, artık normal bir yaşam sürebilecek.