Milyon dolarlık vurgunda yeni mağdur: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum

Yüksek kar getirili fon dolandırıcılığı davasında bir mağdur daha ortaya çıktı. İş adamı olduğunu ve dolandırıldığını belirten Mert Zeydanlı, ‘’Ben paramı yoldan geçen bir şahsa kaptırmadım. Seçil Erzan’a, Fatih Terim adına kurulmuş minimum 25 milyon dolar tutarlı olması gereken özel fon olduğu için ve Erzan’a bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim’’ dedi. Mahkeme, dosyanın Seçil Erzan’ın davasıyla birleştirilmesine hükmetti, böylece davada müşteki sayısı 19’a yükseldi.

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Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdiresi Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren bir mağdur daha ortaya çıktı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, iş adamı olduğunu belirten müşteki Mert Zeydanlı’nın, Seçil Erzan’a 2 milyon 720 bin dolar verdiği ancak bu zamana kadar Erzan’ın parasını geri vermediği belirtildi. Zeydanlı ifadesinde, ‘’Bankanın önemli müşterileri arasındayım, sıklıkla şubeye de giderim. Erzan ile aramızda herhangi bir görüşme veya konuşma genelde yoktu. 30 Ocak 2023’de bankanın Levent Büyükdere şubesini bankacılık işlemi ziyaret ettim. Çalışanlarla sohbet ederken Müdire hanım beni odasına davet etti. Odasına girdiğimde bana oldukça yakın davrandı, daha önceki resmi davranışları yoktu. Sohbet sırasında bana ‘para kazanmak eskisi gibi değil, kolaylaştı. Bütün iş adamları özel fon hesapları açtırmakta veya açılan hesaba dahil olmakta’ dedi.

Örnek olarak Fatih Terim’in özel fonuna 2 milyon dolar yatırırsam 45 gün sonra yüzde 20 kar alacağımı ama bu bilginin çok gizli olduğunu söyledi. Müdire hanıma göre banka bünyesinde Fatih Terim’in özel bir fonu bulunmaktaydı. Seçil Erzan konuşmasına devam ederek Fatih Terim’in fonunun kar dağıtabilmesi için açıkta alan meblağı tamamlayabilirsem vadede bu karı alabileceğimi ifade etti’’ dedi.

‘Bu parayı kesinlikle getirmen gerekir yoksa..."

Zeydanlı ifadesinde, Seçil Erzan’ın bu işlemle ilgili şüphelerinin olduğunu anlayınca fon için kendisin teşvik etmeye devam ettiğini belirterek, ‘’Bu fona sadece Fatih Terim’in para yatırabildiğini ama ailesinin de fona Fatih Terim üzerinden para yatırabildiğini söyledi. Örnek olarak Nur Erkasap’ı gösterdi. Nur Erkasap’ın, Fatih Terim’in yıllarca asistan koçluğunu yapan Müfit Erkasap’ın eşi olduğunu söyledi. Söylediğine göre Fatih Terim ve Müfit Erkasap’ın malvarlığını eşleri Fulya Terim ve Nur Erkasap yönetiyordu. Nur Erkasap’ı aradım, kendisi ile ertesi gün şubede Seçil Erzan’ın odasında buluşmak üzere sözleştik. O sırada hemen verebileceğim nakit para miktarı 1 milyon 525 bin dolardı. Erzan bunu kabul etti, ‘bu parayı kesinlikle getirmen gerekir yoksa benim hakkımda soruşturma açarlar çünkü şimdi talimat vereceğim’ dedi’’ diye konuştu.

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‘’İÇİNDE 1 MİLYON 525 BİN DOLAR OLAN BİR ÇANTA ÇOK AĞIRDIR, BEN BİLE O ÇANTAYI ÜST KATA ÇIKARIRKEN ZORLANDIM’’

İfadesinin devamında Zeydanlı, ‘’Ertesi gün 1 milyon 525 bin dolar para dolu çantayı Nur Erkasap’ın huzurunda Erzan’a odasında verdim. İçinde 1 milyon 525 bin dolar olan bir çanta çok ağırdır, ben bile o çantayı üst kata çıkarırken zorlandım. Seçil Erzan bu paranın Fatih Terim fonuna bankanın nakit yönetim merkezinden yatırılacağını ve kendisinin oraya götürmesi gerektiğini söyledi. Çanta çok ağır olduğundan arabaya kadar benim taşımamı istedi. Erzan’ın gösterdiği arabaya götürdüm ve koydum’’ şeklinde konuştu.

Toplam 2 milyon 720 bin dolar parayı elden teslim ettim

Seçil Erzan’ın kendisini oyalamak için bir gazete küpürü göndererek yılda yüzde 2 binin üzerinde kar getiren fonun kendisinin para yatırdığı Fatih Terim fonu olduğuna dair mesajlar gönderdiğini söyleyen Zeydanlı, ‘’14 Şubat günü geldiğinde artık şirketimin ödemesi için paraya ihtiyacım vardı. Erzan’dan ısrarla sadece 400 bin dolar alabildim ve bana para ödemiş olmanın sebeb olduğu bir sahte güven duygusu ile benden tekrar 400 bin dolar istedi. Verdiğim paranın akıbetini defalarca sordum, beni hep geçiştirdi, uzun süre oyaladı. Kendisine ulaşamayınca şubeye gittiğimde şubenin teftişten geçtiğini söylediler. Aynı gün Nur Erkasap’ı aradım, bana Erzan’ın gözaltında olduğunu söyledi. O güne kadar Erzan’ın bana anlattığı Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum çünkü beni sözleriyle inandırdı. Sözlerinin tamamının yalan olduğu ortaya çıktı. Erzan’dan ve onu oraya müdire tayin edenlerden, kontrol ve denetlemeyenlerden, kısacası sorumlulardan şikayetçiyim. Bu ödemeler için Erzan’dan dekont, belge gibi belge almadım. Yatırımcısı gizli olan bir fona dışarıdan benim yatırdığım paraya dekont verilmesi zaten mümkün olmazdı. Verselerdi ben şaşırırdım. Ben paramı yoldan geçen bir şahsa kaptırmadım. Bana Erzan’ın anlattığı Fatih Terim adına kurulmuş minimum 25 milyon dolar tutarlı olması gereken özel fon olduğu ve bankanın şube Müdiresi olduğu için güvendim. Toplam 2 milyon 720 bin dolar parayı elden teslim ettim, ödemeler hep banka içerisindeydi. Erzan’a bankanın markası yüzünden güvendim, kendisine güvenerek ödeme yapmadım’’ ifadelerini kullandı.