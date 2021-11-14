Milyarder işadamlarına küçük kızları satıyordu! Şimdi cezaevinden yakınıyor

Epstein için genç kızları “ağına düşüren” ve kadın ticareti yaptığı için New York’ta hapis cezası çeken Maxwell’e Mail on Sunday’e açıklamalarda bulundu. Son 16 aydır hapiste olan Maxwell, “Ben çok güçsüzüm, kırılganım, yorgunum ve hatta ayağıma uygun ayakkabı bile vermiyorlar” dedi.