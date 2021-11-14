Milyarder işadamlarına küçük kızları satıyordu! Şimdi cezaevinden yakınıyor
ABD'de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein için genç kızları istismar eden ve ağına düşüren sosyetik ABD'li Ghislane Maxwell, parmaklıklar ardında ilk kez konuştu. Cezaevi şartlarından şikayet etti, çürük yemek ve kurtlu elma verildiğini anlattı.
Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de olduğu arkadaşları Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell ilk kez konuştu.
Epstein için genç kızları “ağına düşüren” ve kadın ticareti yaptığı için New York’ta hapis cezası çeken Maxwell’e Mail on Sunday’e açıklamalarda bulundu. Son 16 aydır hapiste olan Maxwell, “Ben çok güçsüzüm, kırılganım, yorgunum ve hatta ayağıma uygun ayakkabı bile vermiyorlar” dedi.
Maxwell, İngiliz prensi Andrew ile yakındı. Andrew’ın fotoğraftaki Virginia Roberts ile fotoğrafı tartışma yaratmıştı. Roberts, cinsel istismara maruz kaldığını söylemişti.
Maxwell, gardiyanların kendisine bozuk ve çürümüş yemek verdiklerini söylerken, verdikleri bir elmadan kurt çıktığını da öne sürdü.