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Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Erşan Kuneri dizisi ve Rüya Demirbulut ile ilişkisiyle magazinden gündeminden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz açıklamalarıyla olay oldu.

Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor. 

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Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

İKSV, bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.

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Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Ayrıca davette sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle salondakileri güldürdü. 

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Milyarder dostlarından bakın ne istedi! 22 yaş küçük aşkı Rüya Demirbulut'la ilgili Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Yılmaz "Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü komedyen, gecede, "Sanat, kültür tıpki Halit Ergenç'in de dediği gibi; hiç akla gelmedik şeyleri bir araya getiriyor. " dedi.

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