Millwall-West Ham maçı neden bu kadar önemli? İngiltere’nin en sert rekabetinin tarihi

İngiltere’nin en köklü ve sert rekabetlerinden Millwall-West Ham derbisi uzun bir aradan sonra yeniden futbolseverlerle buluştu. The Den’de oynanan karşılaşmada taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

“Millwall-West Ham neden düşman?”, “İki takım arasında geçmişte ne yaşandı?”, “Dockers Derby nedir?” ve “2009 Millwall-West Ham maçında ne oldu?” gibi sorular karşılaşmanın ardından yeniden araştırılmaya başlandı. İki kulübün rekabetinin kökleri 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor.

MILLWALL-WEST HAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Millwall ile West Ham arasında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzun yıllar sonra yeniden karşılaşan iki ezeli rakip, dört gole sahne olan mücadelede birbirine üstünlük sağlayamadı.

MILLWALL-WEST HAM MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Millwall-West Ham karşılaşması, İngiltere’nin en eski ve en sert yerel rekabetlerinden biri olarak biliniyor. İki kulübün köklerinin Londra’nın liman ve sanayi bölgelerine dayanması nedeniyle mücadele “Dockers Derby”, yani “Liman İşçileri Derbisi” olarak da adlandırılıyor. 2026’daki karşılaşmanın önemini artıran bir başka unsur ise iki takımın yaklaşık 14 yıllık aranın ardından yeniden karşı karşıya gelmesi oldu.

MILLWALL İLE WEST HAM NEDEN EZELİ RAKİP?

Rekabetin temelleri futbolun ötesinde Doğu Londra’nın işçi kültürüne dayanıyor. Millwall 1885 yılında Isle of Dogs bölgesindeki J.T. Morton fabrikasının çalışanları tarafından kuruldu. West Ham’ın kökleri ise 1895’te Thames Ironworks tersanesi çalışanlarının kurduğu Thames Ironworks FC’ye dayanıyor. Kulüp 1900 yılında West Ham United adını aldı. Aynı bölgede yaşayan tersane, liman ve fabrika çalışanlarının oluşturduğu iki taraftar kitlesi arasındaki yerel rekabet zamanla futbol sahasına taşındı.

MILLWALL İLE WEST HAM İLK KEZ NE ZAMAN KARŞILAŞTI?

İki kulübün öncülleri arasındaki ilk resmi karşılaşma 9 Aralık 1899'da oynandı. Millwall Athletic, o dönem Thames Ironworks adıyla mücadele eden West Ham’ın öncülünü FA Cup karşılaşmasında 2-1 mağlup etti. Sonraki yıllarda iki takım arasındaki karşılaşmalar Londra futbolunun en dikkat çeken yerel rekabetlerinden birine dönüştü.

MILLWALL-WEST HAM REKABETİ NEDEN OLAYLI?

İki kulüp arasındaki rekabet özellikle 1970 ve 1980’lerde İngiliz futbolundaki holiganizm döneminde çok daha sert bir boyut kazandı. West Ham’ın Inter City Firm (ICF) ve Millwall’un Bushwackers adıyla bilinen taraftar yapılanmaları İngiliz futbolundaki holiganizm tarihiyle özdeşleşen gruplar arasında yer aldı. Bu nedenle iki takım arasındaki maçlar uzun yıllardır güvenlik açısından yüksek riskli karşılaşmalar arasında değerlendiriliyor.

2009 WEST HAM-MILLWALL MAÇINDA NE OLDU?

Rekabetin yakın tarihteki en çok hatırlanan olaylarından biri 25 Ağustos 2009’da yaşandı. West Ham ile Millwall, Lig Kupası'nda Upton Park’ta karşı karşıya geldi. Maç öncesinde, karşılaşma sırasında ve sonrasında ciddi şiddet olayları meydana geldi. Stadyum çevresinde taraftar grupları ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Çok sayıda kişi yaralanırken bir kişi bıçaklandı. Taraftarların birkaç kez sahaya girmesi nedeniyle karşılaşma da kesintiye uğradı.

MILLWALL-WEST HAM EN SON NE ZAMAN OYNAMIŞTI?

İki takım 2026’daki karşılaşmadan önce son kez 2011-2012 Championship sezonunda birbirlerine rakip olmuştu. Yaklaşık 14 yıllık aranın ardından 19 Eylül 2026’da The Den’de yeniden karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

MILLWALL-WEST HAM MAÇINDA NEDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI?

Geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma öncesinde Londra’da geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Millwall-West Ham rekabetinin geçmişindeki taraftar olayları nedeniyle bu karşılaşmalar yalnızca sportif açıdan değil, güvenlik açısından da İngiliz futbolunun en hassas maçları arasında değerlendiriliyor.

DOCKERS DERBY NE DEMEK?

“Dockers Derby” ifadesi Türkçeye “Liman İşçileri Derbisi” olarak çevrilebilir. İki kulübün de Doğu Londra’nın sanayi ve liman bölgelerinde işçi topluluklarının çevresinde gelişmesi bu ismin ortaya çıkmasında etkili oldu. Aradan 127 yılı aşkın süre geçmesine rağmen tarihsel rekabet iki kulübün kimliğinin önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.