Milliler, Kosova maçı sonrası büyük coşku yaşadı

Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle mağlup ederek 24 yıl aranın ardından turnuvaya katılma hakkı kazandı. Karşılaşma sonrası milli futbolcular, sahada dev Türk Bayrağı açarak ve “Yer gök inlesin” marşını hep birlikte söyleyerek büyük coşku yaşadı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle mağlup ederek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katıldı.

BÜYÜK COŞKU

Milli futbolcular, karşılaşma sonrası stadyum çimleri üzerinde dev bir Türk Bayrağı açarak bu başarıyı kutladı.

Yıldızlarımız bu coşkuyu yaşarken A Milli Futbol Takımı'mız için yapılan 'Yer gök inlesin' marşını hep birlikte söyledi.

