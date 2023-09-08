Milliler Ermenistan ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Türkiye'nin tek golünü 88. dakikada ilk milli maçında sahne alan Bertuğ Yıldırım kaydetti.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Türkiye evinde oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Maçtaki ilk gol 49.dakikada Ermenistan forması giyen Dashyan'dan gelirken Türkiye'nin golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

A Milli Futbol Takımımız gruptaki puanını 10 yaparken Ermenistan ise 7 puanı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Hırvatistan mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hırvatlar puanını 7'ye yükseltti. Hırvatistan'ın gruplarda 2 maçı eksik bulunuyor.

Güncel puan durumu

Türkiye - Ermenistan maçının önemli anları

90'Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonunda en az 8 dakika daha oynanacak.

88'GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Bertuğ skoru 1-1 yapan golü attı. Hakan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Halil kaleciyi geçemedi. Seken topta Bertuğ topu ağlara gönderdi.

75'Hakan sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın vuruşunda top kalecinin kucağına gitti.

74'Kalesini terk ederek sol kanatta topa hareketlenen Cancarevic, Kerem'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

60'Cengiz sağ kanattan pasını ceza sahasındaki Hakan'a verdi. Hakan topu tekrar Cengiz'e aktardı. Cengiz'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

56'Hakan sol çarpazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında ortaladı. Savundan seken top kornere çıktı.

55'Ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

53'Dashyan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Ranos'un gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

49'GOL! Ermenistan, Dashyan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ranos sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında herkesi geçen top arka direkteki Dashyan'ın önünde kaldı. Dashyan'ın vuruşunda top ağlarımıza gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

40'Hakan'ın müthiş topuk pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Zeki, topu çekmek isterken ayağından aştı. Top Ermenistan'da kaldı.

39'Hakan sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

33'Barış Alper ceza sahasının solundan içeri kesti. Kale önünde Kerem'in vuruşunda top dışarı çıktı.

29'Ceza yayının gerisinde topu alan Kerem, çizgi üzerinden kaleyi düşündü. Kerem'in sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

28'Kerem'e faul yapan Bichakhchyan sarı kart gördü.Sarı Kart - Vahan Bichakhchyan

24'Kerem'in uzun pasında Barış Alper ceza sahasının solunda topla buluşt. Barış çaprazdan aşırtma vuruş denedi. Barış'ın şutunda top üstten auta gitti.

20'Cengiz sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kalecinin müdahalesiyle sol kanattan taca çıktı.

14'Kerem'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper ceza sahasının solunda topla buluştu. Barış karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

13'Millilerimiz sık sık sağ kanattan atağa çıkıyor.

7'Zeki sağ kanattan pasını içeri çevirdi. Cengiz'in dokunamadığı topla ceza sahasında Barış Alper buluştu. Barış istediği vuruşu yapamadı ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

5'Sağ çaprazda topu alan Dashyan uzak mesafeden kaleyi düşündü. Sert şutta Mert son anda topu kornere çeldi.

1'İlk düdük geldi ve Eskişehir'de milli maç başladı.

İlk 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Orkun, Hakan, Barış Alper, Kerem, Cengiz

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spetsyan, Zelarayan, Ramos, Rutunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan