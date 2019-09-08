Milli yıldızımız Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında?
Ebrar Karakurt 12 yaşında voleybola başladı. A Milli Takım'da ve Vakıfbank'da forma giye Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında?
VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör Ebrar Kararkurt A Milli Takımda da forma giyiyor.
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İşte Ebrar Karakurt hakkında merak edilenler…
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Ebrar Karakurt kimdir?
17 Ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü’nde başladı.
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VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.
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