Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan olay aşk paylaşımı! Gündemden düşmeyen Milli voleybolcunun yeni sevgilisi..
Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, aşk hayatıyla gündem olnaya devam ediyor. Tuncer ile aşk yaşadığı tahmin edilen Ebrar Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın olay yaratan bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz dönem İmge'den ayrılan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Tuncer ile aşk yaşadığı tahmin edilen Ebrar Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın olay yaratan bir paylaşım geldi.
Başkır, Karakurt'un kendisine samimi baktığı bu fotoğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi.
''İyiki Sen, Aşık Oluyorum''
Ebrar Karakurt ve Beliz Başkır'ın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.
Ebrar Karakurt Kimdir ?
17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt,