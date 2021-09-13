Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Instagram'ı yıktı: İtalya ecelin geldi!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyuran 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalya’da devam edecek. Vakıfbank’ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalya seyahatinden önce havaalanından paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "İtalya ecelin yolda" yazdı. Karakurt, paylaşımına kahkaha emojisi de ekledi.