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Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ’a 3-1 yenilerek grubu 2. sırada tamamladı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

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AMilli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılan A Milliler grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı.

A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Play-off maçı oynayacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak.

Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar A Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren ve Milli Takımımızın muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şu şekilde: 

  • İskoçya

  • Belçika

  • Macaristan

  • Sırbistan

 

 

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