Milli Takımı finale çıkaracak futbolcuya öyle bir söz verdi ki...
Perulu seksi Stephanie Cayo'dan, ülkesinin milli takımını finale çıkaracak futbolcuya öpücük sözü geldi!
Perulu seksi oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin takımını 2019 Copa América finaline taşıyacak futbolcuyu, izin verildiği takdirde, öpeceğini sosyal medya hesabı'ndan açıkladı.
18
Bugün Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için, oyuncu Stephanie Cayo sıra dışı bir teklifte bulundu.
28
Twitter üzerinden yaptığı teklifte Cayo, “Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” diye yazdı.
38
800 bine yakın takipçisi olan Cayo’nun bu tweeti, birçok kişi tarafından beğenildi ve birçok yorum yağmuruna tutuldu.
48