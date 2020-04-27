Milli takımı bırakıp Survivor'a gitti! Aycan Yanaç'ın bomba açıklama

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna, "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt verdi.