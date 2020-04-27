Milli takımı bırakıp Survivor'a gitti! Aycan Yanaç'ın bomba açıklama
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Survivor'da yarışan Aycan Yanaç hakkında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı kadrodan çıkarılmasını ayıplamıştı.
A Milli Takım'ı bırakıp Survivor'a yarışmaya giden Aycan Yanaç tartışma konusu oldu. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna, "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt verdi.
Necla Güngör sözlerini, "Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım? Onu çok zannetmiyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Acun Ilıcalı da Aycan için A Milli Takım'da alınan bu karar ile ilgili bir yorum yaptı.