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Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımıcı istifa etti

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımıcı istifa etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tayfur Havutçu, NTV'ye yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktarırken "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

Tayfur Havutçu, daha önce Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.

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