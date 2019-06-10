Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'ndan küfürlü cevap
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. Kısa sürede tepki yağan olaya bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.
KONYA'dan 'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.
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Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.
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Yapılan saygısızlık sonrası başta ünlüler ve siyasi liderler olmak üzere pek çok kişiden tepki yağdı. Saygısızlığa bir sitem de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
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Twitter hesabından yaşanan olayın videosunu paylaşan Akalın'dan küfürlü bir cevap geldi..
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