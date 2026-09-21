Milli takım kamplarına çağrıldılar! Trabzonspor 11 oyuncusuna başarı diledi

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ın A Milli Takım, Stefan Savic'in Karadağ, Muhammed Salah'ın Mısır, Ernest Muçi'nin Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu'nun Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju'nun Gine-Bissau ve Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım kamplarına çağrıldığını belirtti.

Futbolcuların görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." denildi.