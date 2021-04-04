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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 103 emekli amiral bildirisine sert tepki

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin yayınladığı milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye Milli Savunma Bakanlığı da tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." denildi.

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103 emekli amiralin yayınladığı milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye Milli Savunma Bakanlığı da tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

-Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.

-Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

-Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

Ayrıntılar gelecek...

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