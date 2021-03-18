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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan ve yakalanan 5 kişiden birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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