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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Maruipol'deki camide mahsur kalanlar kurtarılacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Maruipol'deki camide mahsur kalanlar kurtarılacak

UKRAYNA'nın Kiev kendinde Kanuni Camisi'nde mahsur kalan 100'den fazla Türk için Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, operasyonun yakında olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, savaşın en şiddetli biçimde yaşandığı Ukrayna'nın Maruipol kentinde mahsur kalan Türklerin en yakın zamanda kurtarılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" bilgisi verildi.

Maruipol'deki tarihi Kanuni Camisi'nde 100'den fazla Türk günlerden mahsur durumda. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

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