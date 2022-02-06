Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayarak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından Bakan Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022
Ukrayna heyetindeydi
Milli Savunma Bakanı, önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti heyetinde bulunuyordu.