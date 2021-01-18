BIST 1.530
DOLAR 7,50
EURO 9,06
ALTIN 442,07
HABER /  POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdat'a gitti! Terörle mücadele ele alınacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

Abone ol

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 'terörle mücadelede iş birliğini ele almak için' Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi: Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 7 ay sonra ağaca asılı bulundu: Ben o gün evden çıkarken kızıma...
Mesut Özil, Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? İşte sözleşme detayları
TOGG'dan Gemlik'teki fabrikaya ilişkin önemli açıklama
Demirtaş'ın avukatından olay iddialar! "Ankara Başsavcılığı Erdoğan'ı gizli sanık yapmış"
Kartepe'de kaybolan doktor Uğur Tolun 5 gündür aranıyor! En son Maşukiye'de görülmüştü
Okullar ne zaman açılacak 2021 MEB son haberi sevindirdi
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe
Zenit'ten Mesut Özil cevabı: Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp
Artvin'de hayatlarının hatasını yaptılar! 33 bin TL'ye döner yediler
Koronavirüse karşı 'adaçayı' satışında artış! 'Antioksidan özelliği var'
Yorumlar