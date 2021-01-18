Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdat'a gitti! Terörle mücadele ele alınacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

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Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 'terörle mücadelede iş birliğini ele almak için' Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi: Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.