Milli Savunma Bakanı Akar'dan sıfır noktasında önemli açıklamalar
Son Dakika Haber; Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akar, telsizden konuştuğu İdlib’de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizden konuştu.
Sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki incelemeleri kapsamında 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ni de ziyaret etti.
Harekat Merkezi’ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı brifing alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizle görüştü. Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız." karşılığını verdi.