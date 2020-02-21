Milli Savunma Bakanı Akar'dan sıfır noktasında önemli açıklamalar

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki incelemeleri kapsamında 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ni de ziyaret etti.