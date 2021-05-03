Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.Abone ol
Akar'ı taşıyan uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Daha sonra Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.
Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.