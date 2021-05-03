BIST 1.408
DOLAR 8,30
EURO 10,01
ALTIN 476,44
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştü

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Abone ol

Akar'ı taşıyan uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Daha sonra Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.

Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti MYK toplandı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Taksim'de polisten ikamet kartı bulunan turiste: Benim vatandaşım evde oturuyorsa...
Hindistan'da bir kadına oksijen tüpü diye yangın söndürme tüpü satan 2 kişi tutuklandı
Eskişehir'de Covid-19 ölen adamın 9 gün sonra eşi de kurtarılamadı
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: 17 Mayıs'ta vaka sayıları 5 binin altına inecek
İhraç edilen 'hakaretçi' savcı ile ilgili yeni detaylar! Gizli telefonla paylaşım yapmış
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti
Bankaya gitmek için izin belgesi almak şart mı?
Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu
Yorumlar