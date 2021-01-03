Milli Piyango'da 75 milyonluk ikramiye kavgası

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyonluk ikramiyesinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Twitter'da başlatılan kampanyada 75 milyon liranın SMA hastalarının tedavisinde kullanılması istendi.

Abone ol

Milli Piyango İdaresi'nin Türkiye Varlık Fonu'na devredilen 75 milyon liralık ikramiye tartışmalara neden oldu. Aralarında ünlülerinde bulunduğu çok sayıda kullanıcı 75 milyonluk ikramiyenin SMA hastaları için kullanılmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu siyasetçiler ile çok sayıda ünlü Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde satılmayan üç biletin ikramiyesinin Türkiye'deki SMA hastalarının tedavisinde kullanılması için twitter'da başlatılan kampanyaya destek verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, SMA hastası çocuklar ve ailelerinin yıllardır oyalandığını ileri sürerek kaynağın hazır olduğunu ve devredilen ikramiyenin SMA hastası çocuklar için kullanılmasını istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikramiyenin SMA hastalarına verilmesi gerektiğini söylerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise SMA hastaları için kaynağın hazır olduğunu belirtti.

İlk tepki Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aralarında Cem Yılmaz gibi çok sayıda sanatçının da destek verdiği kampanya için "kirli kampanya" nitelemesinde bulundu. Twitter'daki kampanya için sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, SMA'lı çocuklar için yürütüldüğü belirtilen kampanyanın ilaç şirketlerinin baskısıyla yapıldığını söyledi.

İşte Koca'nın o açıklaması;

"Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır."

Üst akıl suçlaması

Başak Demirtaş'ın da destek verdiği kampanyaya tepkiler ise gecikmedi. Gazeteci Zafer Şahin, SMA hastalarının tedavisinin Türkiye'de ücretsiz olduğunu söyleyen Şahin, atılan tweetler için "İYİ Partili, bir CHP'li, bir HDP'li, bir TİP'li ve bir komedyene aynı tweeti attıran üst akla 'sen ne ayaksın' diye sorun" ifadesini kullandı.

AK Partili Mücahit Birinci ise Barış Atay, Yavuz Ağıralioğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerini paylaşarak "Hangi düğmeye basınca oluyor bu?" sorusunu sordu. SMA için ilk kez 2016 yılında bir ilacın çıktığını ve Türkiye'nin aynı yıl bu ilacı dünyadaki ilk ülkelerden biri olarak tüm SMA tip-1 hastalarına ücretsiz sunduğunu söyleyen Birinci, twitter'da paylaşım yapanların dertlerinin SMA hastaları olmadığını ileri sürdü.

İşte o tweetler;