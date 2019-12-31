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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılan çekilişte bu yıl büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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