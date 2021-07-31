Milli okçu Mete Gazoz finale çıktı! Olimpiyatta tarihi başarı

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Okçuluk dalında Mete Gazoz dünya 1 numarası Ellison'u eleyerek yarı finale çıkmasının ardından yarı finalde Japon rakibini yenerek finale çıkmayı da başardı.

Abone ol

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi. Mete Gazoz dünya bir numarası olarak tanınan ABD'li rakibini yenip yarı finale çıkmasının ardından Japon rakibini de yenerek finale yükseldi.

Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale çıktı ve Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını almayı garantiledi.

Adım adım finale

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.