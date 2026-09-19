Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralaması belli oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu.

Muhammet Çolak