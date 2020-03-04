Milli futbolcu Ozan Kabak 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Alman kulübünden yapılan açıklamada; Ozan Kabak'ın Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada; genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ozan Kabak, Bundesliga'nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04'ün deplasmanda Köln'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.