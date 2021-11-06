Milli Eğitim Bakanlığı ve SGK'da şok görevden almalar! Atıf Ala ve Mustafa Apaydın gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan görevden almalar dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, SGK Başkan Yardımcısı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Adana İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte 8 il milli eğitim müdürü görevden alındı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli EğitimBakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile birlikte 8 ilin il milli eğitim müdürleri görevden alındı. En dikkat çekici görevden alma ise SGK'da yaşandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Serhat Kahraman atandı.

SGK'nın kritik ismi görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine kimin getirildiği açıklanmadı.

MTA Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına, Abdulkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven getirildi.

Hazine'ye 4 yeni stajyer atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan hazine kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren stajyer hazine kontrolörleri Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı, yerine Metin Çakır getirildi. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı.

8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevlerinden alındı.

İşte yerlerine atanan isimler

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentürk, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan getirildi.