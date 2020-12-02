Milli Eğitim Bakanlığı LGS örnek soru kitapçığını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavına yönelik örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek. İşte öğrencilerin merakla beklediği o örnek sorular: