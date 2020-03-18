Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs paylaşımına destek yağdı

KAHRAMANMARAŞ’TAN DONDURMA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz." mesajıyla 81 ilden 81 okula dondurma sözü verdi. Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.