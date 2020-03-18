Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs paylaşımına destek yağdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine birçok il ve sektörden destek mesajı geldi.
Meşhur lezzetleriyle Kahramanmaraş, Çorum, Ordu ve Balıkesir gibi iller ve spor camiası uzun süren tatilden sonra 40 dakikalık teneffüsün öğrenciler için zevkli ve eğlenceli geçmesi için adeta seferber oldular.
İşte Bakan Selçuk’un twitine destek verenler;
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 81 İLDE 81 OKULA FUTBOL TOPU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi. Murat Zorluoğlu, mesajında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım." ifadesini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ’TAN DONDURMA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz." mesajıyla 81 ilden 81 okula dondurma sözü verdi. Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.
ÇORUM’DAN LEBLEBİ
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mesajında “Sayın Bakanım,uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfatın yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır.” dedi.