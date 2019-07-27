Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere videolu hatırlatma

2016 doğumlu çocuklar

Buna göre, Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak.

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