Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını basın toplantısıyla açıkladı. Selçuk, "1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Mİlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla beklediği yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını anlattı. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması:

Köy okulları 15 Şubat'ta açılıyor

Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

8. ve 12. sınıflar açılıyor

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

İlk okullar haftada iki gün

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Lise öğrencilerinin 1. dönemden kalma sınavları yüz yüze yapılacak

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlere aşı yapılacak

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır.

Okula gönderme kararı veliye bağlı

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.