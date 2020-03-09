Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı coronavirüs detayı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'coronavirüs' için yapılan çalışma ile anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün üreten Samsun'daki Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.
Coronavirüs felaketi tüm dünyayı kasıp kavururken Türkiye şimdilik bu beladan uzak görünüyor. Alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısı tespit edilemedi. Ancak coronavirüse karşı mücadelede yeni önlemler de alınıyor. Bunun en çarpıcı örneği Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı.
31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapıyor
Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ‘Ata kimya’ markası oluşturuldu.
Geçen yıl 3.5 milyon TL ciro elde edildi
Günlük 50 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi. 50 temizlik ürünü üretilen okulda, koronavirüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi.
21 yeni ürün için 50 ton sipariş alındı
Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. Bin 98 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye’nin 25 iline gönderiliyor.