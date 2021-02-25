Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Edirne'de bulunan Bakan Selçuk okulların peyderpey açılacağını belirtti ve "Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların açılmasına yönelik kararın devam ettiğini belirtti. Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerini açılışı ve okul ziyaretlerinde bulunmak için Edirne'ye geldi. Vali Ekrem Canalp'ın karşıladığı Selçuk, ilk olarak Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerin sosyal mesafeli oyununa eşlik etti. Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in Edirnespor forması hediye ettiği Selçuk, okul ziyaretinin ardından köylülerle sohbet etti.

Bakan Selçuk, daha sonra Kırkpınar Spor Lisesi'ne geçerek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Törene, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milli Eğitim İl Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

"Okul bir hayat sahnesidir"

Okulların çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisinin yadsınamayacağını da belirten Bakan Selçuk, "Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır.

"Okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız devam ediyor"

Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu zor zamanda, salgın zamanında hiç kimseyi çaresiz bırakmadan, ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmadan ellerinden gelen desteği fazlasıyla gösterdiler.

"Uzaktan eğitim, çok daha zordur"

Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim, çok daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek, yukarıya taşıyan tüm arkadaşlarımın emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bir millet ödevi olan, ülke ödevi olan eğitimde işbirliğimizin, beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var" dedi.