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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı sınıfa katılan öğrencilere sürpriz yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS'ye hazırlık yapan öğrencilere yönelik başlatılan EBA canlı sınıf uygulamasına katılıp sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

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8'inci ve 12'nci sınıfta eğitim alan ve LGS ve YKS'ye hazırlık yapan yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenciler için EBA "canlı sınıf" uygulaması başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasına katılarak, görüşlerini Twitter hesabında paylaştı.

Canlı sınıf uygulamasına 8'inci sınıftaki 1 milyon 700 bin, lise son sınıftaki 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? 

Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.

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