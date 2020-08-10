Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte LGS'de yüzde yüz dolan liseler

"Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek ve teknik lise tercihlerinin arttığı müjdesini verdi.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıklandı. "Liseye başlayacak öğrencilerimiz şimdiden okullarınıza hoş geldiniz" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu" bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sınav sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Bakan Selçuk'un LGS sonuçlarıyla ilgili verdiği bilgiler...

Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liseleri yüde 100 doldu

- Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler.

Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. #liseyehoşgeldiniz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 10, 2020

Anadolu İmam Hatip liselerinde doluluk yüzde 99.8

- Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin yüzde 87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler.

Sınavsız yerleştirmede öğrenciler ilk 3 tercihinden birine yerleşti

- Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor.

Meslek ve Teknik liselere ilgi yüzde 40 arttı

- Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki- Teknik Anadolu lisesine yerleşti.B u liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Meslek liselerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler