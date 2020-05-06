Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte LGS örnek soru ve cevapları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için başvuruların 15 Haziran'a kadar yapılabileceğini, 20 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçlarının da 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Bakan Selçuk ardından da LGS'ye girecekler için örnek soru kitapçığını paylaştı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önce Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) başvuru ve sonuçlarının açıklanacağı tarihleri duyurdu ardından da LGS'ye girecek öğrenciler için Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığının da yayınlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, "LGS başvuruları 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi. Bakan Selçuk, LGS'de sadece birinci dönem müfredatının sorulacağını tekrarladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık. Sınav: 20 Haziran 2020 Sonuçlar: 16 Temmuz 2020 Ayrıca, sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da http://meb.gov.tr’de yayında. Hepinize iyi çalışmalar." dedi...
İşte LGS'ye hazırlananlar için Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı Sayısal Bölüm ve Sözel Bölüm soruları ve cevapları...