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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin yok

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok” açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi. Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi. 

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