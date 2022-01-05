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Milli Eğitim Bakanı Özer, okul müdürüne fırça attı: Siz ne iş yapıyorsunuz?

Şanlıurfa'da okulları gezen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret ettiği okullardan birinin bakımsız görüntüsü karşısında tepki gösterdi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Özer toplantının ardından Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

"Bu çocukları burada mahzun halde bırakıyorsunuz"
Anka'nın haberine göre; sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bakan Özer, daha sonra bahçede okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" sözleriyle çıkıştı.

"Gezdirdiğiniz okullar böyleyse"
Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki gösterdi.

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