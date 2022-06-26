Milli denizaltı STM500'ün faaliyetleri başlıyor
Türk mühendisleri tarafından tasarlanan yerli ve milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerini başlanacağı Savunma Sanayii Başkanı tarafından duyuruldu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli denizaltı olan STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanacağını açıkladı.
İbrahim Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz.
STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı.
Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak