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Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda şu ana kadar ne kadar bağış toplandığı belli oldu.

Toplanan bağış miktarı 550 milyon tl'yi aştı
Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."

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