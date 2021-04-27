Milli damat Asım Ekren son yolculuğa uğurlandı! Acı detay ortaya çıktı: Atlatsaydı...

"Bir süre uyuttular entübe oldu" diyen Semra Ekren "Dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu" diye konuştu.