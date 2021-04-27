Milli damat Asım Ekren son yolculuğa uğurlandı! Acı detay ortaya çıktı: Atlatsaydı...
70 yaşında hayata veda eden Milli damat Asım Ekren, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi için bulunduğu İstanbul'da dün hayatını kaybeden Asım Ekren'e bugün cenaze töreni düzenledi. Karacaahmet Mezarlığı'nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen törene Ekren'in eşi Semra Ekren ve yakınları katıldı.
Ünlü baterist, kılınan cenaze namazınıın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acılı eş Semra Ekren, “Asım, akut lösemi oldu önce Kıbrıs'ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul'a gönderdiler Çapa’da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu." dedi.
"Bir süre uyuttular entübe oldu" diyen Semra Ekren "Dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu" diye konuştu.