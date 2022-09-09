Milli boksörde karısana şok suçlamalar! 'Karım, yasak aşkı ünlü şarkıcıyla evimi basıp annemi dövdü'

2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum. Ben kimim biliyor musun Demet Akalın'ın eski kocası Oğuz Kayhan ile evliydim, yeni ayrıldım" dediğinden bahsetti.