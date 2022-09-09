Milli boksörde karısana şok suçlamalar! 'Karım, yasak aşkı ünlü şarkıcıyla evimi basıp annemi dövdü'
Milli boksör Sinan Ulutürk'ün başı boşanma aşamasında olduğu karısı Leyla Süleymanova ve onun yasak aşkıyla dertti. "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı" diyen Ulutürk, " "Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü. Eşimin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşıyorum" dedi.
2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum. Ben kimim biliyor musun Demet Akalın'ın eski kocası Oğuz Kayhan ile evliydim, yeni ayrıldım" dediğinden bahsetti.
Ayrılınca eşim intihara kalkıştı
Evliliklerinin 3. ayından itibaren eşinin alkol problemi ve gece hayatına düşkün olduğunu öğrendiğini söyleyen milli sporcu, Süleymanova'nın önceki evliliğinden olan çocuğuna bakıcı tutup yıllarca çocuğun masraflarını karşıladığını anlattı. Evliliklerinin ilk yılında evlerini ayırıp boşanma davası açtıklarını söyleyen boksör, sonrasında eşinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
İsteklerine yetmek için sürekli maça çıktım
Bunun üzerine barışan ikili, birkaç ay sonra yeniden sorun yaşamaya başladı. Eşinin alkol alıp gece hayatına devam ettiğini söyleyen sporcu, "Maddi isteklerine yetemediğim için sürekli maça çıkıyordum. Sonrasında sakatlandım. Maçlara çıkamadığım için sponsorlarıma paralarını iade etmek zorunda kaldım ve evimi sattım. Daha sonra huzursuzluklar büyümeye başladı. Tekrar boşanma davası açtık" diye konuştu.
Kanser olan babam için paramı isteyince...
Bir süre spor salonunda yaşadığını söyleyen milli boksör, "Pandemide mağdur oldum, babam kanser oldu. Onun hesabında olan param için kendisini aradım. 'Yarısını bana ver, babam hasta' dedim. Elindeki çantayı sallayarak 'Senin paran anca bunu almaya yetti' diyerek beni aşağıladı" dedi.